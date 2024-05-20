За минувшие выходные 66 южноуральских мотоциклистов лишились своего транспорта

Изъятия прошли в рамках рейда «Мотоциклист»

В Челябинской области продолжается проведение операции «Мотоциклист», в рамках которой полицейские проверяют владельцев мототранспорта и соблюдение ими правил дорожного движения. За минувшие выходные 66 мотоциклов были помещены на специализированную стоянку за допущенные их водителями грубые нарушения ПДД, сообщают в пресс-службе региональной полиции.



«С начала проведения операции „Мотоциклист“ полицейские пресекли порядка 400 нарушений правил дорожного движения. Выявлено 29 нетрезвых водителей, зафиксировано 122 случая управления мототранспортным средством лицами, лишенными такого права либо не имевшими водительского удостоверения», — говорится в сообщении.

Владельцы мототранспортных средств, нарушающие правила дорожного движения и создающие дискомфорт окружающим, в том числе в ночное время, привлекаются к установленной законодательством ответственности. Также полицейские проверяют соблюдение «закона о тишине».