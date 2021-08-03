За мандат депутата ЗСО в Челябинске будут бороться шесть кандидатов

Кроме парламентских партий, к гонке за областным мандатом присоединились «Зеленая альтернатива» и партия пенсионеров

2 августа избирательная комиссия Челябинской области подвела итоги выдвижения кандидатов на пост депутата регионального ЗСО. Как сообщает пресс-служба ведомства, за мандат, досрочно сданный Вячеславом Ершовым, будут бороться шесть представителей разных партий.



По данным системы «ГАС Выборы», успешно зарегистрировались на довыборах в областной парламент шесть человек. Все они — представители политических партий, имеющих отделения в Челябинской области. Самовыдвиженцы на пост областного депутата не замахнулись.

Напомним, Вячеслав Ершов, уже бывший депутат ЗСО Челябинской области и бывший руководитель Курчатовского отделения «Единой России», 17 июня 2021 года подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий как члена регионального парламента. При этом облизбирком на сегодня уже зафиксировал его как кандидата в депутаты Курчатовского райсовета.

На место Ершова в ЗСО претендуют второй секретарь челябинского обкома КПРФ Александр Андреев, помощник бессменного лидера южноуральских справедливороссов Валерия Гартунга Гузель Волошина, единоросс, гендиректор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт, активист партии пенсионеров Лилия Габидуллина, активист «Зеленой альтернативы» Гюнель Макина и руководитель Курчатовского же отделения ЛДПР Александр Харитонов.