За лето в Челябинске проведут около 3000 бесплатных тренировок

Любой желающий сможет размять мышцы с инструктором

В Челябинске совсем скоро начнутся бесплатные спортивные тренировки для горожан на свежем воздухе, сообщает их организатор — муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный город».

В этом году, как и прежде, жители областного центра смогут заниматься с бесплатным тренером футболом, волейболом, бегом, йогой, экстремальными видами спорта. Среди новых направлений — танцы, сапборд, спортивное ориентирование.

«При этом самыми популярными среди горожан остаются дворовые виды спорта. Это те самые советские игры, которые знакомы поколению 80-90-х годов и старше», — рассказал начальник управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска Максим Клещевников.

За сезон «Спортивный город» планирует провести около трех тысяч тренировок.