За лето в Челябинске обновят 5,5 километров водоотводных сетей

На местах, где ведутся работы, побывала мэр города Наталья Котова

В Челябинске продолжаются работы по обновлению коллекторов. Этим летом МУП «ПОВВ» заменит 5,5 километров водоотводных сетей. Глава города Наталья Котова проверила, как идут работы на местах, сообщили в пресс-службе мэрии.



Так, возле железнодорожного вокзала продолжают устранять повреждение на напорном коллекторе.

«Подрядчик выполнил локализацию потока при помощи временного отвода. На полное устранение потребуется не менее двух месяцев», — сказали в пресс-службе.

Возле Торгового центра со стороны Свердловского проспекта идет замена коллектора протяженностью 400 метров.

«Сети принимают 35% всех стоков с северо-западной части города. По завершении работ будет полностью восстановлено все нарушенное благоустройство», — отметили в пресс-службе.

Еще один коллектор ремонтируют на пересечении улиц Котина и Культуры на территории больницы. Пока речь идет о замене 68 метров сетей. Потом там займутся магистральным коллектором протяженностью почти 1,3 километра.

«С учетом проведенных в этом году работах на улицах Первой Пятилетки и в районе сквера „Молодежный“, это позволит избежать впредь аварийных ситуаций в Тракторозаводском районе», — добавили в мэрии.