За лето 150 тысяч человек посетили официальные пляжи Челябинска

За купальный сезон спасены 57 человек

Накануне в Челябинске подвели итоги купального сезона. В администрации города отмечают, что на пляжах, где летом работали городские матросы-спасатели, не погиб ни один человек.

«Спасатели не допустили ни одной трагедии. Но им все же пришлось оказывать помощь. На пляжах города спасены 57 человек, в том числе 32 ребенка», — уточняют в пресс-службе администрации города.

Всего за лето на официальных пляжах Челябинска отдохнули 148 тысяч человек.

В целом по области ситуация не выглядит радужно. За лето на водоемах региона погибли 35 взрослых и четыре ребенка.