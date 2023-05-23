За ходом ЕГЭ в Челябинской области будут следить 2,5 тысячи камер с искусственным интеллектом

Решение приняли для 86 учебных заведений

Для наблюдения за ходом ЕГЭ в Челябинской области будут использовать искусственный интеллект. В 86 учебных заведениях за учащимися проследят 2,5 тысячи видеокамер, подключенных к интернету. Они могут не просто записывать видео, но и анализировать происходящее в кадре, рассказали в пресс-службе «Ростелекома».



Камеры, установленные в аудиториях, записывают в высоком разрешении и передают качественный звук. Также они дают наблюдателям необходимый обзор. Приборы устанавливают так, чтобы в кадр не попадали персональные данные на бланках.



«Наша задача — создать для учащихся равные условия при итоговой проверке знаний. В этом году следить за объективностью процесса сдачи ЕГЭ в режиме реального времени в Челябинской области будут в 1,1 тысячи аудиторий. Также задействуют более 100 онлайн-наблюдателей», — отметила начальник управления общего образования регионального Минобра Елена Бухмастова.

Если камера заметит подозрительную активность на экзамене, система автоматически отметит «подозрение на нарушение», и запись с нужной минуты поступит на проверку к наблюдателю, затем — на утверждение модератора. Многоступенчатый контроль, по словам автора, позволит сделать процесс сдачи экзаменов еще более прозрачным.



Видеосигнал из аудиторий будет напрямую транслироваться на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ». Также запись сохраняется на локальной карте памяти, которая установлена в каждой камере. Информацию с камер будут хранить в центре обработки данных «Ростелекома» до 12 декабря 2023 года.



Напомним, первый в этом году экзамен у 11-классников пройдет в пятницу, 26 мая.