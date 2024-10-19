За качеством воздуха в Челябинске продолжают следить круглосуточно

Выбросы снижены по ряду веществ

Специалисты Центра экологического мониторинга в Челябинске продолжают следить за снижением выбросов промышленных предприятий в период неблагоприятных метеоусловий круглосуточно. По данным на сегодняшний день, 19 октября, выбросы существенно снижены по ряду веществ, сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.

По данным Челябинского Гидрометеоцентра, режим неблагоприятных метеоусловий II степени сохранится до вечера воскресенья, 20 октября.

«При введении второй степени режима неблагоприятных метеоусловий промышленные предприятия города обязаны сократить выбросы на 30 — 40% и принять все возможные дополнительные меры по снижению нагрузки на окружающую среду»,— уточнили в ведомстве.

Ситуация находится на контроле Минэкологии Челябинской области, Росприроднадзора и ряда других ведомств.

С конкретными ситуациями, связанными с качеством воздуха, можно обращаться по номеру +7 (906) 890-96-70 или через интернет-приемную на сайте регионального Минэкологии.