За год заболеваемость корью в Челябинской области снизилась в 17 раз

Чаще всего болеют непривитые дети

Еще один случай кори — пока не подтвержденный — зафиксировали на прошлой неделе в Челябинской области. А ведь какие-то несколько лет назад эта инфекция была побеждена и совсем не встречалась на Южном Урале. Насколько часто корь встречается в регионе сегодня и кто рискует подхватить инфекцию, Первому областному информагентству рассказала начальник эпидотдела Роспотребнадзора по Челябинской области Раиса Косарева.

«Ситуация по кори в Челябинской области стабильная, уровень заболеваемости — низкий. По сравнению с 2024 годом он снизился в 17 раз и составляет 1,1 случая на сто тысяч населения. Болеют, как правило, непривитые люди», — отмечает эксперт.

Чаще всего заражаются непривитые дети. Большинство из них — из семей, где родители отказались делать прививку. Также болеют дети, которые не достигли возраста вакцинации.

Первую прививку от кори ребенку ставят в возрасте года, ревакцинация проходит в шесть лет. Если в детстве прививку не ставили, взрослому человеку до 35 лет стоит также привиться от кори двукратно. В возрастной группе 36+ сейчас прививают лишь группы риска: медработников, педагогов, работников транспорта, торговли, соцсферы. Это связано с тем, что люди более старшего возраста или переболели, или привились еще при Советском Союзе. По эпидпоказаниям прививки непривитым и не болевшим ранее взрослым проводятся без ограничения возраста.

«Чтобы точно узнать, была ли прививка, можно проверить иммунитет. Анализ крови покажет, есть ли в организме антитела. Если есть, иммунизация не нужна. Если кровь не сдавать и привиться, ничего страшного не случится», — говори Раиса Косарева.

Вакцина от кори в Челябинской области сейчас есть. Детей, как правило, прививают комбинированной вакциной: от кори, краснухи и паротита. Прививку ставят бесплатно в детских поликлиниках по месту жительства.

Кроме того, в регионе проводится бесплатная подчищающая иммунизация ранее не привитых лиц, которые пропустили календарные сроки. В этом году в рамках подчищающей иммунизации уже привито 24 354 человека.

«Корь — инфекция очень заразная. Вирус передается воздушно-капельным путем. И предугадать, где ты можешь ее подхватить, невозможно: в самолете, в автобусе, в магазине, на отдыхе. Самое эффективное средство защиты — прививка. Каких-либо осложнений после вакцинации у пациентов в Челябинской области не было. Тогда как заболевание может дать тяжелые осложнения: энцефалит, пневмонию и даже летальный исход. Но у нас в регионе летальных случаев, слава богу, до сих пор не было», — предупреждает Раиса Косарева.

Заболеваемость корью в Челябинской области начала расти в 2023 году. Пик заболеваемости пришелся на 2024‑й. Сегодня заболеваемость идет на спад. Эпидемиологи полагают, что вполне реально дождаться периода благополучия, когда кори на Южном Урале не будет. Но для этого дети и взрослые должны прививаться.

В Институте музыки провели санитарные мероприятия: все контактные наблюдаются у врача, а непривитые — прививаются в течение пяти дней и отстраняются от посещения организованного коллектива.