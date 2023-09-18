За год в Магнитогорске построили 10 тысяч километров газопроводов

В мэрии рассказали о результатах программы догазификации

В Магнитогорске в этом году в рамках догазификации подключили к голубому топливу 104 дома. Всего построили более 10 тысяч километров газораспределительных сетей и газопроводов, рассказал директор МУП «Магнитогорские газовые сети» Евгений Ломакин на аппаратном совещании. Для сравнения: этого хватило бы, чтобы 25 раз опоясать весь Челябинск с запада на восток.

Евгений Ломакин уточнил, что по программе догазификации газораспределительные сети смонтировали в поселках Дзержинского и Западный-1. В ближайшее время такие же работы проведут в поселках Горького, Березки и Первооктябрьском. Это позволит подключить к газу около 400 домов.

«На сентябрь 2023 года подано 684 заявки на догазификацию, такое же количество договоров заключено, выполнено подключений — 104», — поделился директор «Магнитогорских газовых сетей».

Также в 2023 году планируют начать работы в поселках Надежда и Поля Орошения.

На аппаратном совещании напомнили, что в Челябинской области действует система возмещения затрат на покупку внутридомового газового оборудования:

— до 200 тысяч рублей — семьям граждан, призванных на службу по мобилизации;

— до 100 тысяч рублей — одиноко проживающим пенсионерам, малообеспеченным многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами и инвалидам I и II групп.