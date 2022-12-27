За год в Челябинской области родилось 429 детей, зачатых при помощи ЭКО

Жители региона могут пройти вспомогательную процедуру бесплатно

Больше двух тысяч жительниц Челябинской области воспользовались в 2022 году возможностью сделать бесплатное ЭКО, а после ЭКО на свет появились 429 детей. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«В уходящем году мы выполнили 2304 процедуры ЭКО по полисам обязательного медицинского страхования. Из них 650 процедур оказались успешными — наступила беременность пациенток. В этом году после ЭКО родились 429 детей, в том числе 23 двойни»,

— рассказывает заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Областного перинатального центра Татьяна Пестова.

Напомним, в Челябинской области женщины, которые сталкиваются с невозможностью забеременеть естественным путем, могут пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за счет программы обязательного медицинского страхования, то есть по полису ОМС.

В 2023 году в рамках национального проекта «Демография» запланировано провести 2200 процедур ЭКО по ОМС.