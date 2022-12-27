«В уходящем году мы выполнили 2304 процедуры ЭКО по полисам обязательного медицинского страхования. Из них 650 процедур оказались успешными — наступила беременность пациенток. В этом году после ЭКО родились 429 детей, в том числе 23 двойни», — рассказывает заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Областного перинатального центра Татьяна Пестова.
Напомним, в Челябинской области женщины, которые сталкиваются с невозможностью забеременеть естественным путем, могут пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за счет программы обязательного медицинского страхования, то есть по полису ОМС.
В 2023 году в рамках национального проекта «Демография» запланировано провести 2200 процедур ЭКО по ОМС.
Отметим также, что ЭКО проводят и на платной основе. Статистику по числу рожденных детей после платного ЭКО Минздрав области не приводит.
Также в Челябинской области назвали самые необычные имена новорожденных.
Кстати, в августе медики ОПЦ спасли малышку, которая родилась на 24-й неделе беременности и весила 480 граммов. У мамы девочки обнаружили рак шейки матки, женщина чуть не погибла от кровотечения — акушерам пришлось провести кесарево сечение раньше срока.