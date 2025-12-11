За год в Челябинской области расширили до четырех полос 16 км трасс

Реконструкции на М‑5 и А‑310 позволяют повысить пропускную способность магистралей

В Челябинской области подвели итоги масштабной модернизации федеральных дорог в 2025 году. За строительный сезон дорожники привели в соответствие с современными стандартами 16 километров магистралей, увеличив количество полос до четырех. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

На автодороге А-310 Челябинск — Троицк — граница с Казахстаном выполнен капитальный ремонт двух отрезков под Еманжелинском, где построена разворотная полоса. Значительный этап реализован и на трассе М-5 в Ашинском районе, здесь введен в эксплуатацию первый 14-километровый этап реконструкции. Планируется, что в следующем году четырехполосным станет уже отрезок А-310 от Еманжелинска до поселка Нагорного, а в Ашинском районе запустят новый участок М-5, на котором располагается Симская эстакада.

В регионе также продолжается ремонт на автодороге М-5 — подъезд к Екатеринбургу и расширение до четырех полос трассы Р-254 «Иртыш» от Чурилово до села Миасского.