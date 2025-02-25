За год в Челябинской области построят 18 медицинских учреждений

И еще 71 объект отремонтируют

В Челябинской области подвели итоги модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.За годы действия программы на селе:

— построены 59 медицинских учреждений (54 ФАПа, два офиса врачей общей практики и три врачебные амбулатории);

— проведен капитальный ремонт 231 объекта здравоохранения.

Закуплены 3236 единиц медицинской техники, а также 323 автомобиля для «Службы здоровья».

Например, в областную больницу рабочего поселка Локомотивного поступил цифровой рентгеновский маммограф, а в городскую больницу № 2 Коркино — новый флюорограф.

«Работа по увеличению доступности и улучшению качества медицинской помощи населению будет продолжена. В 2025 году запланировано строительство 18 медицинских учреждений и ремонт 71 объекта. На эти цели из средств федерального и областного бюджетов предусмотрено более 2 миллиардов рублей»,— заявила заместитель министра здравоохранения Челябинской области Ирина Гладкова.

С января 2025 года программа «Модернизация первичного звена здравоохранения» стала частью нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».