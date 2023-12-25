Служба санавиации Челябинской области подвела итоги работы за 2023 год. За год медики перевезли 255 экстренных пациентов: 187 человек доставили в больницы более высокого уровня на вертолете и еще 68 человек — в реанимобиле, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.
Среди пострадавших, которым оказана помощь, 58 детей.
«Например, в августе на медицинском вертолете, под аппаратом ИВЛ из Магнитогорска в Челябинскую областную клиническую больницу эвакуировали трехлетнего малыша, выпавшего из окна второго этажа. Благодаря слаженной командной работе была оказана своевременная помощь, которая позволила минимизировать последствия полученных в травм», — говорит и. о. директора Территориального центра медицины катастроф Челябинской области Павел Злаказов.
Напомним, санавиация оперативно реагирует на различные медицинские ситуации, когда пациенту нужна незамедлительная эвакуация, и помогает жителям труднодоступных территорий, где нет возможности быстро отвезти больного в больницу на машине.