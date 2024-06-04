За год работы фонд «Защитники Отечества» отработал около миллиона обращений

Фонд отмечает свою годовщину

нд «Защитники Отечества», созданный по поручению президента РФ Владимира Путина, отметил год со дня основания. За это время специалисты фонда обработали около миллиона обращений, а челябинский филиал принял более восьми с половиной тысяч обращений, сообщает пресс-служба правительства региона.

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В годовщину у фонда появился собственный гимн, который исполнили у мемориала Воину-освободителю в Кемерово 1 июня. Музыку и слова гимна написал композитор Максим Фадеев.



«За плечами у нас год, изменивший жизнь. За это время мы объединили усилия и стали настоящей семьей, где каждый чувствует поддержку и внимание. Уверена, что впереди нас ждет еще много добрых дел и свершений», — отметила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Челябинский филиал к годовщине дал старт проекту «Наша семья — наша победа». Сотрудники объединили около 20 семей.