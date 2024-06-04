Фонд «Защитники Отечества», созданный по поручению президента РФ Владимира Путина, отметил год со дня основания. За это время специалисты фонда обработали около миллиона обращений, а челябинский филиал принял более восьми с половиной тысяч обращений, сообщает пресс-служба правительства региона.

В годовщину у фонда появился собственный гимн, который исполнили у мемориала Воину-освободителю в Кемерово 1 июня. Музыку и слова гимна написал композитор Максим Фадеев.

«За плечами у нас год, изменивший жизнь. За это время мы объединили усилия и стали настоящей семьей, где каждый чувствует поддержку и внимание. Уверена, что впереди нас ждет еще много добрых дел и свершений», — отметила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Челябинский филиал к годовщине дал старт проекту «Наша семья — наша победа». Сотрудники объединили около 20 семей.