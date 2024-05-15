За год на Южном Урале фиксируют около 20 укусов змей

Рассказываем, что делать после укуса

В Челябинской области обитают три вида змей, и только один из них ядовитый — гадюки. Как различить пресмыкающихся в живой природе и какие действия предпринять после укуса, Первому областному рассказали специалисты.

Биолог ЮУрГГПУ Елена Рангелова говорит, что на Южном Урале водятся только три вида змей: ужи, медянки и гадюки. Гадюки при этом бывают двух видом — степные и обыкновенные.

Гадюка обыкновенная внешне напоминает ужа, она практически черная. Но ужа легко отличить от гадюки по наличию ярких отметин на голове — они могут быть от белого до красного цвета.

Степная гадюка имеет более светлый сетчатый окрас. По рисунку на коже она напоминает медянку.

«Если вы не успели рассмотреть змею, внимательно посмотрите на место укуса. Если там две отметины — следы двух зубов, значит, вас укусила гадюка. Но при этом не факт, что она успела выпустить яд. Его выработка занимает какое-то время. Возможно, змея уже потратила яд во время охоты на мышь или лягушку», — рассказывает Елена Рангелова.

По словам биолога, яд гадюки не может убить человека, потому что он не настолько токсичен. Но у некоторых людей он вызывает аллергическую, а ее последствия могут быть разными.

С биологом полностью солидарен и главный токсиколог Челябинской области Виталий Казарцев.

«Яд обитающих на Урале гадюк не представляет серьезной опасности для человека, если, конечно, речь не идет о младенце или немощном старике. Но иногда в результате укуса у человека может развиться анафилактический шок, а в этом случае летальный исход возможен», — говорит токсиколог.

Если кого-то укусила гадюка, Казарцев рекомендует:

— промыть рану с каким-нибудь антисептиком (отсасывать яд из раны не нужно, так как в кровь порция яда попадает за считанные секунды, а при этой сомнительной процедуре получить дозу яда может спасающий вас человек);

— уложить пострадавшего в тень, в прохладное место;

— обездвижить конечность, как при переломе (если это рука — сделать подвес, если нога — наложить шину);

— дать человеку обезболивающе;

— и скорее ехать в травмпункт или в больницу.

Виталий Казарцев не рекомендует вводить сыворотку «Антигадюка».

«При укусе взрослого человека сыворотка особой роли не сыграет, может даже навредить — возможна аллергия не на яд, а на противоядие. Сыворотка от укуса гадюки нужна при системной реакции — разрушении эритроцитов, общей интоксикации. А это бывает преимущественно у грудных детей», — говорит токсиколог.

Категорически нельзя отсасывать яд, прижигать рану, накладывать жгут и жать, что «само пройдет».

Также следует помнить, что человек не входит в сферу пищевых интересов змеи. Змея кусает только в том случае, когда ощущает опасность. Чаще всего, когда на нее наступили в лесу или грибник засунул руку в листву. Если вы видите рядом змею, не кричите, не размахивайте руками — просто тихо уйдите.