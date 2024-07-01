За год на электричке Челябинск — Бакал проехали 165 тысяч пассажиров

Железнодорожники подвели итоги первого года работы состава

Пассажирами электропоезда Челябинск — Бакал за год работы стали уже 165 тысяч человек. Железнодорожное сообщение между городами запустили в июле 2023 года. Самыми востребованными станциями стали Челябинск-Главный, Златоуст, Миасс-1 и Чебаркуль, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

На участке между Златоустом и Бакалом ранее не было прямого железнодорожного сообщения. Уже год транспортную доступность обеспечивает состав ЭП2Д, приспособленный для выхода на высокие и на низкие платформы. В вагонах установлены кондиционеры, светодиодные лампы, имеются места для размещения крупногабаритного багажа и велосипедов.

Стоимость проезда на полный маршрут по состоянию на 1 июля 2024 года составляет 871,20 рублей. Билеты продаются без указания мест. Отправление из Челябинска в 17:40, а из Бакала в 03:54. Время в пути составляет почти 5 часов. Кроме указанных выше городов, электричка делает остановки на станциях Полетаево-1, Баритная, Тундуш, Бердяуш, Сатка.