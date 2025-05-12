За год Челябинский онкоцентр пролечил более 300 пациентов с меланомой кожи

Онколог Сергей Пашевич напомнил признаки нездоровья

Более 300 пациентов с меланомой кожи получили лечение в Челябинском онкоцентре в прошлом году. Об этом во Всемирный день борьбы с меланомой, 12 мая, рассказали в пресс-службе клиники.

Меланома считается одним из самых опасных и быстро прогрессирующих видов злокачественных новообразований, который часто дает метастазы в различные органы.



«Челябинский онкоцентр оказывает помощь пациентам с меланомой по мировым стандартам. При этом подходы к терапии меняются: активно развивается лекарственная терапия, которая позволяет бороться даже с распространенной патологией, в то время как хирургические методы наиболее эффективны на ранних стадиях», — говорит врач-онколог высшей категории Челябинского онкоцентра, заведующий отделением Сергей Пашевич.

Доктор напоминает, что заподозрить у себя меланому позволяют такие признаки:

— асимметрия родинки;

— изменение края и контура родинки (для меланомы характерны размытость краев, появление «языков пламени» на границах с нормальной кожей);

— изменение цвета родинки или ее частей;

— разрастание родинки более чем 5-6 мм в диаметре за короткий промежуток времени;

— возвышение меланомы над окружающей кожей.