За год Челябинская таможня передала детским учреждениям почти 40 тонн сахара

Минобороны РФ получило строительные инструменты и лазерные указатели

Челябинская таможня в 2024 году передала детским соцучреждениям около 40 тонн сахара, конфискованного на границе в связи с нарушением правил ввоза в Россию, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего на российско-казахстанской границе за прошедшие 12 месяцев было остановлено 135 товарных партий сахара, одежды, инструментов и прочего. Общая стоимость изъятой из незаконного оборота продукции составила 14 миллионов рублей.

В соответствии с действующим законодательством таможенные органы вправе направлять конфискованные и бесхозяйные товары в социально ориентированные государственные учреждения, Минобороны, МЧС и Народный фронт.

Так, детские социальные центры Южного Урала получили 37 тонн сахара, а МО РФ — строительные инструменты и лазерные указатели. Часть товаров, на которые отсутствовали документы, подтверждающие безопасность использования, переданы в Росимущество.

«В 2024 году общая стоимость бездокументарных товаров превысила 10 миллионов рублей. Их дальнейшая судьба будет определена ведомством в установленном законодательством порядке», — пояснили в ведомстве.

За нарушение таможенного законодательства за год перечислено административных штрафов на общую сумму 7 миллионов рублей.