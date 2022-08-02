За год более 100 тысяч жителей Челябинской области прошли углубленное обследование после ковида

На диспансеризацию жителей из средств ОМС потратили более 100 миллионов рублей

В Челябинской области с июля 2021 года более 100 тысяч жителей прошли углубленную диспансеризацию после перенесенного COVID-19. Программа действует по поручению президента Владимира Путина. Обследование по полису ОМС может пройти любой житель страны старше 18 лет, который переболел коронавирусом, сообщает территориальный фонд обязательного медицинского страхования региона.

Благодаря углубленной диспансеризации выявляют изменения, возникшие в связи с коронавирусной инфекцией, и предотвращают возникновение осложнений. Обследование проводится в два этапа.

«За шесть месяцев текущего года за счет средств обязательного медицинского страхования в регионе было оплачено более 68 тысяч комплексных посещений на сумму 75 миллионов рублей. До конца года планируется направить в общей сложности 165 миллионов рублей на оплату 145 тысяч случаев углубленной диспансеризации», — прокомментировала и. о. директора ТФОМС Челябинской области Наталья Миронова.

Записаться на прохождение углубленной диспансеризации можно через Единый портал госуслуг, а также в медучреждении по месту прикрепления. Работники при прохождении обследования могут получить освобождение от работы с сохранением среднего заработка. Для этого необходимо подать письменное заявление.

В Уральском федеральном округе с начала 2022 года 290 тысяч жителей прошли расширенную программу медицинских обследований после того, как переболели коронавирусом.

