За год 310 семей стали родителями при помощи ЭКО в Челябинской области

Процедура становится все доступнее и эффективнее

На Южном Урале количество циклов ЭКО по полису ОМС увеличилось за год на 20%. В 2025 году в общей сложности в регионе их будет выполнено более 2500. Время ожидания ЭКО по полису также сократилось, это делает процедуру более доступной, сообщает пресс-служба ТФОМС Челябинской области.

«В 2026 году в проекте программы госгарантий объемы вспомогательной репродуктивной помощи увеличены еще на 15%. В норматив проведения ЭКО включено предымплантационное генетическое исследование эмбриона на моногенные заболевания и предымплантационное генетическое исследование на структурные хромосомные перестройки. Исследования проводятся с целью повысить шансы на успех ЭКО и рождение здоровых детей в семьях с наследственными заболеваниями или их высоким риском», — отмечают в пресс-службе.

В России все этапы ЭКО по медицинским показаниям, а также необходимые исследования перед процедурой проводятся бесплатно по полису ОМС. В 2024 году с помощью ЭКО родились дети в 310 южноуральских семьях.

ЭКО для лечения бесплодия входит в перечень мероприятий федерального проекта «Охрана материнства и детства», который реализуется в рамках национального проекта «Семья».

Репродуктивное здоровье девочки зависит от поведения мамы — о роли самого близкого человека рассказала главный детский гинеколог Челябинской области Валентина Долгушина.