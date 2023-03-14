За фейки о добровольцах в зоне СВО теперь положен срок до 15 лет — Госдума РФ

Российский парламент распространил действие правил о дискредитации ВС РФ на добровольческие формирования

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем чтении поправки в КоАП и УК РФ: теперь административная и уголовная ответственность положена за распространение фейков не только об армии, но и о добровольческих формированиях, помогающих кадровым военным, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.



«Все, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и граждан, защищены от провокаций и лжи. Подобные действия недопустимы. Наказание негодяям грозит суровое — до 15 лет лишения свободы», — прокомментировал решение в своем телеграм-канале председатель ГД Вячеслав Володин.

Напомним, поправки о наказании за дискредитацию Вооруженных сил был приняты Госдумой в марте 2022 года. В Челябинской области первый приговор по этой статье был вынесен уже в конце марта 2022-го: за высказывания в соцсетях жительница Магнитогорска была оштрафована на 45 тысяч рублей.

В пресс-службе Госдумы уточняют, что, помимо распространения действия прежнего «закона о дискредитации» на добровольцев, увеличивается наказание по ряду статей УК РФ: за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ максимальный приговор может составить не три года, а пять лет, за повторное нарушение, повлекшее серьезные последствия, — до семи лет лишения свободы. Максимальный срок лишения свободы теперь составляет 15 лет, штрафы могут достигать пяти миллионов рублей.

К уголовной ответственности нарушителей будут привлекать, если в течение года до этого они уже попадались на аналогичных преступлениях. Административное же наказание за дискредитацию военных — до 50 тысяч рублей для граждан и до полумиллиона для юридических лиц.