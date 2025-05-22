За две недели улицы Челябинска украсят кашпо с петуниями

В городе установят около 2 тысяч уличных горшков

В Челябинске на главных улицах Центрального района устанавливают кашпо с петуниями, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В первую очередь украсят ограждения вдоль дорог на проспекте Ленина и примыкающих к нему улицах.

«Прошла неделя акклиматизации у цветов, сегодня мы приступаем к их размещению на городских улицах. Такие кашпо будут размещены на ограждениях вдоль уличной дорожной сети. Также планируем задействовать трамвайные остановки», — сообщил замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов.





Петунии для украшения областной столицы выращивались в теплице на месте бывшей городской свалки. Ранее журналист ИА «Первое областное» там побывала.

«Это ампельная петуния, она хорошо зарекомендовала себя именно для производства кашпо на городских территориях», — пояснила ведущий агроном МДУ «Горзеленхоз» Динара Исмагилова.





В июле растения начнут набирать более пышное цветение, а также появятся лианы, напоминающие маленькие водопады. Продержаться вся эта красота должна до холодов, то есть все лето. Главное, чтобы «садоводы-воришки» не пытались взять саженцы городских петуний для своих дач. Напомним, в городе установлена система видеонаблюдения.