За два месяца в Челябинской области в ДТП с участием пешеходов погибли 7 человек

Еще 103 человека получили различные травмы

В Госавтоинспекции Челябинской области подсчитали: за январь-февраль этого года в регионе произошло 105 дорожно-транспортных происшествий с пешеходами. Для семи человек ДТП стали смертельными. В ведомстве уточняют, что причины аварий кроются как в поведении водителей, так и в реакции пешеходов.

Чаще всего водители не дают преимущества в движении пешеходам, а последние, в свою очередь, переходят дороги в неположенном месте и не носят световозращающих элементов, становясь незаметными вечером и ночью.

С 14 по 20 марта Госавтоинспекция Челябинской области проведет акцию «Пешеход». Наряды ДПС будут патрулировать рядом с местами интенсивного движения пешеходов и проводить разъяснительную работу с населением. В том числе, напоминать взрослым и детям о том, что светоозращающие элементы на верхней одежде, на сумках или рюкзаках позволят водителю быстро заметить пешехода в темноте.

Профилактические мероприятия пройдут на всей территории региона.