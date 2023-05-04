За что могут оштрафовать дачника в 2023 году

Понести наказание можно за мусор, туалет и мойку авто

У дачников стартует сезон. Их ждут приятные хлопоты по обустройству участка и выращиванию разнообразных культур. Но иногда могут настигнуть и штрафы. Причем наказать рублем могут не только за разведенный вблизи дома костер и сжигание сухой листвы, но и за некошеную траву, например. Рассказываем, за что и какой штраф могут понести дачники в 2023 году.



Туалет — неотъемлемая часть комфортной жизни. Обычно его устанавливают поближе к дому. Что, кстати, нарушает законы Кодекса об административных правонарушениях РФ. По правилам туалет должен находиться как минимум на расстоянии 12 метров от других построек и 8 метров от колодца. А еще это должна быть герметичная емкость, чтобы отходы жизнедеятельности не попадали в плодородную почву и подземные воды. Нарушив эти правила, дачник может быть оштрафован на 3—5 тысяч рублей.

Некоторые собственники земельных участков нередко оставляют на своей территории различный мусор, в том числе строительный. И зря: дачники обязаны вывозить его со своей земли, в том числе с помощью контейнеров. В противном случае можно получить штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей по части 4 статьи 8.8 КоАП РФ.

А еще штрафы предусмотрены за некошеную траву, сухостой на участке и сорняки. Например, если на участке заметят карантинное растение борщевик, собственника могут оштрафовать на пять тысяч рублей.

«Мой участок что хочу, то и делаю», — может сказать любой дачник-автомобилист и приняться за мойку своей машины. Но и это по закону делать запрещено: грязь и технические масла, стекающие с машины, загрязняют почву и отравляют растения и животных. А за это по части 2 статьи 8.6 КоАП РФ грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей.

Кроме того, автомобилистам-дачникам следует быть осторожными, отправляясь на отдых к водоемам. Например, штрафы в размере до пяти тысяч рублей можно получить, подъехав ближе чем на 50 метров к водоему длиной до 10 км, ближе чем на 100 метров — к водоемам длиной до 50 км.

А еще, напомним, дачникам грозят штрафы в размере до 3 тысяч рублей за нарушение закона о тишине, до 5 тысяч рублей — за самовольно устроенные колодец или скважину и многое другое.

Ранее жителей Челябинской области предупредили о штрафах за сбор краснокнижных цветов. Согласно действующему законодательству, физическим лицам грозит штраф в размере до 5 тысяч рублей, должностным лицам — до 20 тысяч рублей, а юридическим — до миллиона рублей. Кроме того, наказание могут ужесточить.