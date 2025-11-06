В Челябинской области за 9 месяцев более полутора миллионов человек прошли диспансеризацию и профилактические осмотры. Мероприятие проводят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Среди 900 тысяч человек, прошедших диспансеризацию, более 240 тысяч получили оценку репродуктивного здоровья, а еще 150 — углубленную. Осмотры коснулись и более полумиллиона детей.
Напомним, диспансеризация в Челябинской области помогла выявить четыре тысячи случаев рака. Также теперь ветераны СВО могут пройти осмотры на дому.