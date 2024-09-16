За 5 лет реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» в Челябинской области капитально отремонтировано 246 объектов здравоохранения, возведено 118 ФАПов и закуплено 323 легковых автомобиля, сообщает Минздрав региона.
О переменах в медицине Варненского района рассказывает и. о. главврача районной больницы Алексей Ефименко.
«С 2021 года мы уже получили 14 легковых автомобилей для организации оказания помощи населению района. За 2022 и 2023 годы завершен капремонт ФАПов в поселках Красная Заря, Солнце, Казановка, Кызыл-Маяк, Нововладимировский, Алтырка и Правда», — рассказал он.
Модернизация первичного звена проводится во всех районах области. Так, недавно в больницу села Уйского прибыла новая Lada Granta — уже восьмая.
«Увеличение автопарка нашей больницы способствует повышению качества оказываемых медицинских услуг. Пациенты, проживающие даже в самых отдаленных населенных пунктах, смогут рассчитывать на своевременную медпомощь. Автомобиль оснащен кондиционером, что немаловажно в летнее время для комфортного перемещения сотрудников больницы. Также он очень экономичен при эксплуатации»,
Кроме того, в Уйском районе в рамках программы построено шесть ФАПов в селах Аминева, Петропавловка, Октябрьское, Вандышевка, Заозерный и Белово.
Работа в этом направлении продолжается.