За 5 лет на нацпроект «Культура» в Челябинской области направили около 2 млрд рублей

Деньги пошли на реновацию и оснащение учреждений культуры

За время реализации национального проекта «Культура» на развитие культурной среды Челябинской области было направлено более 1 миллиарда 900 миллионов рублей. Об этом рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин на расширенном заседании коллегии регионального Минкульта.

За время программы в области отремонтировали и построили 5 культурно-досуговых учреждений, провели реконструкции Челябинского молодежного театра и Театра кукол имени В. Вольховского, реновацию Челябинского театра драмы, отремонтировали 32 клуба, 18 детских школ искусств, а 37 муниципальных библиотек Челябинской области стали модельными.

«Создание комфортных условий в учреждениях культуры для занятий творчеством или посещения различных мероприятий, безусловно, является важным элементом в формировании качественной культурной среды. При этом сама модернизация учреждений культуры должна четко вести к увеличению посещений и увеличению степени удовлетворенности теми мероприятиями, которые мы с вами проводим», — отметил Алексей Бетехтин.

Также в области заработали виртуальные концертные залы, а на отдаленных территориях еще одно новшество — современные автоклубы — небольшие дворцы культуры на колесах.