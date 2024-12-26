За 2024 год в Челябинской области обновили и построили 17 почтовых отделений

Они будут обслуживать жителей городов и сел

В Челябинской области за 2024 год возвели и капитально отремонтировали 17 почтовых отделений: быстровозводимые почтовые офисы построены в деревне Водопойка и поселках Карагайском, Нагорном и Синий Бор, модернизированы восемь отделений в селах и еще пять — в крупных городах (Челябинске, Магнитогорске и Миассе). Об этом рассказали в пресс-службе «Почты России».

Последней, открытой в этом году, стала почта в деревне Водопойка Увельского района, которая будет обслуживать тысячу жителей. Отделение будет работать три дня в неделю (по вторникам, четвергам и субботам) и принимать жителей еще и соседней деревни Луговой.

«Мы завершили модернизацию почтовых отделений, запланированных на этот год. Они будут обслуживать около 130 тысяч жителей», — рассказал директор регионального отделения «Почты России» Константин Болдырев.

Всего за последние три года «Почта России» капитально отремонтировала 120 почтовых отделений в Челябинской области.