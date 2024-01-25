В прошлом году в Челябинске реализовали мероприятия по 7 нацпроектам. На них потратили более 4,36 миллиарда рублей. За 2023 год в городе возвели новые социальные учреждения, отремонтировали дороги, обновили коммунальные инфраструктуры, благоустроили дворы и выплатили пособия семьям, сообщает администрация города.

В Челябинске обновили 54 двора и восемь общественных территорий. Было построено шесть детских садов, в которых более 800 мест. Завершился капитальный ремонт четырех автомобильных дорог, а также строительство четырех новых объектов. В рамках нацпроекта в городе оборудовали семь новых мусорных площадок

Также была предоставлена финансовая поддержка 27 школам, создано две модельные библиотеки и закуплены музыкальные инструменты в школы искусств. 7477 семей получили единовременное пособие при рождении ребенка, а 103 пожилых челябинца обеспечены долговременным уходом.

Инициатором национальных проектов является президент России Владимир Путин. Правительство решило продлить срок реализации программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» до 2030 года.

Напомним, что в 2024 году в Челябинской области благоустроят 128 общественных пространств, выбранных южноуральцами. Также будут преобразованы 48 дворовых территорий. Также в Челябинске благоустроят две пешеходные зоны на улице Свободы. Работы завершат в августе текущего года.