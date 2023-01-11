За 2 месяца почти 90 тысяч жителей Челябинской области проголосовали за благоустройство своих территорий

Делимся статистикой инициативного бюджетирования в ноябре-декабре прошлого года

С ноября по декабрь прошлого года в электронном голосовании по выбору объектов для благоустройства поучаствовало более 88 тысяч жителей Челябинской области. За это время к участию в программе инициативного бюджетирования предложили 875 проектов. Об этом сообщили в АНО «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области».

Инициативное бюджетирование — это проект, по которому жители сами принимают участие в распределении бюджетных денег для решения самых актуальных местных вопросов. С ноября по декабрь 2022-го в борьбу за благоустройство вступила 51 территория области. В Челябинске и Магнитогорске голосование велось отдельно по каждому району.

До 15 ноября выдвигались инициативы с территорий, а с 20 ноября жители голосовали за понравившиеся проекты. Свои голоса отдали 88 тысяч жителей региона. Это на 20 тысяч больше, чем в апреле 2022-го.

Больше всего проектов выдвинули в Миассе (64), Кыштыме (54) и Озерске (37). Самые активные районы Челябинска — Ленинский и Тракторозаводский, откуда поступило 36 и 35 проектов соответственно.

Активнее всего об инициативном бюджетировании рассказывали в Верхнем Уфалее. Там, в сравнении с апрелем, прирост участников — 2,2 тысячи человек.

Женщины голосовали значительно чаще мужчин — 81 процент против 19. А наиболее инициативными оказались жители от 35 до 49 лет — таких 47 процентов.

Впервые в голосовании за инициативные проекты принимали участие 16-летние граждане. 22 участника — старше 90 лет.

Напомним, ранее стало известно, что в 2023 году на программу инициативного бюджетирования в Челябинской области выделят 1,5 миллиарда рублей. Столько же выделялось в прошлом году. Жители региона продолжат воплощать идеи по развитию территорий.