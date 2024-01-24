За 2 дня спецоперации с Южного Урала выдворили 18 иностранцев

С начала 2024 года суды приняли уже более 70 решений о депортации

За два дня оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» полицейские Челябинской области совместно с судебными приставами выслали из страны 18 иностранцев, об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Кроме того, авиарейсом из аэропорта «Кольцово» на родину отправлен гражданин ближнего зарубежья, отбывший 9 с половиной лет наказание в местах лишения свободы за грабеж, вымогательство и похищение человека.

С начала января суды уже приняли 71 решение об административном выдворении, в том числе 46 — в принудительном порядке; 58 решений о выдворении и депортации уже исполнены.

В Центре временного содержания иностранных граждан 93 мигранта ожидают вступления в законную силу решений о выдворении и оформления им свидетельств на возвращение на родину.