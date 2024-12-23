За 1,5 месяца с улиц Челябинска вывезли уже около 7 тысяч грузовиков снега

Его везут на модернизированную снегосвалку, которая готова принять в 30 раз больше

С начала зимнего сезона и снегопадов с улиц южноуральской столицы на спецполигон вывезли более 70 тысяч кубометров снега, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе комитета дорожного хозяйства Челябинска. В пересчете на грузовики это около 7 тысяч машин.

Весь снег везут на модернизированную снегосвалку, которая после реконструкции готова принять до 1,8 миллиона тонн снега.

С приходом циклона подрядные организации увеличили количество дорожных рабочих и техники. Привлекли дополнительную технику для расчистки тротуаров, парковок и остановок, а также для вывоза снега.

«Производится очистка тротуара, посадочных площадок без обработки противогололедным материалом. Посыпка производится только там, где покрытие от снега и наледи невозможно очистить грейдером и щетками. После этого участок повторно прометают для устранения противогололедных материалов», — рассказали в КДХ.

Комитет ежедневно контролирует работы подрядчиков: кураторы выезжают в районы, оценивают качество выполненных работ и выдают задания на очистку улично-дорожной сети, если что-то не выполнено.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что глава Челябинска Алексей Лошкин поручил усилить очистку от снега тротуаров и дворов.