Южный ветер принесет потепление в Челябинскую область 26 декабря

В отдельные районы вернутся осадки

Сегодня, 26 декабря, мороз в Челябинской области смягчится. Ожидается, что к вечеру температура может подняться до −15°C и выше, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске температура поднимется до −13°C. Снега не ожидается. Ветер юго-западный, до 4 метров в секунду.

В Магнитогорске будет около −14°C и пасмурно.

В Аше пройдут слабые осадки. Градусники покажут около −13°C.

В Верхнеуральске ожидается около −16°C. Облачно. Ветер до 4 метров в секунду юго-западного направления.

В Снежинске воздух прогреется до −11°C. Небольшой снег.

В Карталах сегодня около −16°C, пасмурно и ветрено.

В целом столбики термометров в регионе поднимутся до −12...−17°C. Облачно с прояснениями, местами слабый снег. Ветер западного направления, от 3 до 8 метров в секунду с локальными усилениями до 13 метров в секунду.