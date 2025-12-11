Южный ветер ослабит мороз в Челябинской области 11 декабря

Градусники покажут до −5

Сегодня, 11 декабря, в Челябинской области морозов не ожидается, но будет ветрено, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске ожидается до −9°C. Преимущественно облачно. Ветер южный, 6 метров в секунду.

В Магнитогорске столбики термометров зафиксируются на −11°C. Облачно с прояснениями.

В Миассе — около −10°C и переменная облачность. Ветер юго-западный, слабый.

Жителям Златоуста достанутся хмурое небо и −5°C.

В Снежинске и Озерске сегодня на градус выше — около −6°C. День выдастся пасмурным.

В Верхнеуральске холоднее — до −14°C. Без осадков. Ветер южного направления, 5 метров в секунду.

В целом в регионе будет от −5 до −15°C. Ветер юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.