Южный Урал занимает 1-е место в России по числу центров «Профессионалитет»

В Челябинской области создаются условия для самореализации молодежи

На I Всероссийском Форуме молодых металлургов, проходящем на территории индустриального парка «КОНАР» в Челябинске, губернатор Алексей Текслер рассказал о значительных мерах поддержки молодежи в регионе, сообщает пресс-служба правительства региона.

Форум собрал около 200 молодых специалистов, студентов и представителей общественных организаций, что подчеркивает активное участие молодежи в жизни области.

«Все, что касается развития молодых компетенций, особенно среди рабочей молодежи, — ключевая повестка дня. Форум посвящен тому, как важно смотреть в будущее, объединять различные молодежные направления, включая партийную работу. Я рад, что Челябинская область стала местом проведения этого значимого события», — отметил глава региона.

Челябинская область активно создает условия для самореализации молодежи. В регионе развиваются образовательные и производственные центры, внедряются корпоративные и социальные программы поддержки молодых работников. Это включает в себя расширение форм социальной помощи и профориентации. В области функционирует 20 центров «Профессионалитета». По их количеству область занимает первое место в стране.

Важным аспектом является подготовка инженерных кадров. В прошлом году в сотрудничестве с КОНАР был открыт факультет новых технологий в ЮУрГУ, а также факультет промышленной робототехники и мехатроники с ЧКПЗ и «Заводом роботов». Кроме того, создано почти 180 специализированных инженерных классов для школьников.

Губернатор подчеркнул, что молодежь активно участвует в общественной жизни: многие молодые активисты входят в молодежные общественные палаты, принимают участие в реализации социальных и волонтерских проектов. Примером служат предприятия региона, такие как ММК, ЧТПЗ и Челябинский электрометаллургический комбинат, на которых работает энергичная молодежь.

На форуме также обсуждаются возможности грантовой поддержки молодежных инициатив, социальные программы, направленные на решение жилищных вопросов и поддержку молодых ученых. Губернатор отметил, что на предприятиях необходимо создать условия для развития общественной инициативы среди молодых сотрудников.



