Южный Урал вошел в топ‑9 самых живописных маршрутов для пеших прогулок в России

Рейтинг составил сервис бронирования отелей и квартир

Южный Урал оказался в числе девяти самых живописных маршрутов для хайкинга (поход в оздоровительных и познавательных целях. — Прим. ред.) в России. Топ-9 в преддверии Международного дня альпинизма составил сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.

На первом месте рейтинга — Крым, его выбирают 32% туристов. На втором месте — Алтай (21%). Тройку замыкает Кисловодск (11%).

Южный Урал расположился на седьмой строчке рейтинга (4%). Перед ним — Кольский полуостров (11%), Байкал (11%) и Адыгея (6%). На восьмом и девятом местах — Калининградская область (3%), а также Иркутская область (2%).

Чтобы своими глазами увидеть некоторые из тех самых пейзажей, которые открываются в браузере при запросе «Природа Южного Урала», иногда достаточно отъехать от Челябинска всего на сотню километров. ИА «Первое областное» подготовило список лучших маршрутов для похода выходного дня по горам.



Чтобы впечатления о походе остались только положительные, нужно грамотно к нему подготовиться. О том, что надеть, какой перекус взять с собой и как укомплектовать рюкзак, ИА «Первое областное» рассказал турист с многолетним опытом.

