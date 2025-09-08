Челябинская область вошла в топ-5 регионов по количеству квартир, проданных за долги

С начала года в регионе на торгах реализовано 40 таких объектов

Челябинская область вошла в первую пятерку регионов России по количеству квартир, проданных за долги, сообщает РИА новости со ссылкой на коллекторское агентство «Долговой Консультант».

На Южном Урале на торгах за долги были реализованы 40 квартир, в Краснодарском крае — 42 квартиры, в Санкт-Петербурге — 57 квартир, в Москве — 67, в Московской области — 80 квартир. Именно так выглядит пятерка лидеров.

Коллекторы отмечают, что количество проданных за долги квартир в 2025 году сократилось на треть. Это связано с тем, что должники стали чаще разговаривать с кредиторами и погашать долги до торгов. При этом часть кредиторов придерживает жилье, изъятое у должников, чтобы в будущем продать его подороже.