Южный Урал вошел в топ‑10 регионов по бронированию изб

За год спрос на такой отдых по стране вырос в 2,5 раза

Челябинская область в тренде избинга: регион вошел в десятку по бронированию русского жилища. Сколько стоит снять терем на выходные, ИА «Первое областное» рассказали в «Авито Путешествиях».

По всей России растет интерес к избингу: люди покидают мегаполисы, чтобы прикоснуться к народной культуре или устроить информационный детокс. За год по стране спрос на посуточную аренду изб вырос в 2,5 раза.

Количество доступных домиков для аренды растет вслед за спросом. Предложение в 2025 году увеличилось в 2,2 раза. Больше всего таких объектов в Московской, Самарской и Ленинградской областях.

В среднем по России снять избушку на сутки стоит 10 тысяч рублей. В Челябинской области цена чуть выше — 11 тысяч рублей.

Также людей интересуют терема, их в целом по стране в 25 раз меньше, чем изб. Несмотря на это, таких объектов стало больше на 48%. Средняя цена аренды составила 10 800 рублей в сутки.