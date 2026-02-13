Южный Урал вошел в число регионов — лидеров по результатам сдачи ЕГЭ

В Челябинской области все больше выпускников выбирают математическое и естественно-научные направления

Губернатор Алексей Текслер принял участие в совещании под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко по итогам работы системы образования в 2025 году и планам на 2026‑й. В совещании участвовали министр просвещения РФ Сергей Кравцов, представители федеральных ведомств и главы регионов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Вице-премьер подчеркнул, что новая инфраструктура в системе образования должна соответствовать современным требованиям и цифровой оснащенности.

«Приоритетная задача — повышение качества образования. По итогам прошлого года доля выпускников, выбравших ЕГЭ по математическим и естественно-научным предметам, составила более 33% при плановом показателе 32%», — уточнил Дмитрий Чернышенко.





В Челябинской области устойчиво растет интерес к сдаче экзаменов по профильной математике, физике, информатике, химии и биологии.

Губернатор отметил, что стратегия развития образования в Челябинской области проходит комплексно и соответствует общенациональным задачам:

«Мы не только обновляем инфраструктуру — строим и ремонтируем школы, детские сады, колледжи, но и создаем новые форматы обучения. Так, работа 17 кластеров „Профессионалитета“ с общим объемом инвестиций свыше 3 миллиардов рублей уже сегодня позволяет готовить более 20 тысяч студентов по самым востребованным в реальной экономике специальностям. В 2026 году в регионе появится еще 5 таких кластеров».

Работа по цифровизации и техническому оснащению учебных заведений позволяет закупать учебники, поддерживать педагогов, развивать систему выявления и поддержки талантов.





По итогам 2024—2025 учебного года область входит в топ‑5 в стране по эффективности участия во Всероссийской олимпиаде школьников.