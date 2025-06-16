Южный Урал присоединился к марафону «Давай бросать» по отказу от электронных сигарет

Одна из целей социальной акции — рассказать о влиянии вейпов и подобных гаджетов на организм

Челябинская область включилась в новый марафон сообщества «Давай бросать» по отказу от никотиновой зависимости. Социальная кампания направлена на борьбу с электронными сигаретами. Одна из ее целей — рассказать о пагубном влиянии вейпов и подобных гаджетов на организм, сообщается в соцсетях акции, которая проходит в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Материалы кампании помогают принять решение оставить зависимость в прошлом. Тема нового марафона — колесо баланса.

«Этот марафон помогает бросить курить, работая с пятью важными сферами жизни. Колесо разделено на пять секторов, каждый из которых отвечает за определенный этап: мотивация — зачем бросать, работа с установками — меняем мышление о курении, триггеры — учимся справляться с провоцирующими ситуациями, полезные привычки — чем заменить курение и удержание результата — как не сорваться. Каждую неделю участники заполняют один сектор. Через пять недель колесо будет полностью заполнено, и можно будет оценить прогресс. Если выполнить все задания, все сферы придут в баланс, и бросить курить станет проще», — рассказывают организаторы.





В финале участники получат полный набор оригинальных стикеров от «Давай бросать», а случайным образом выбранные победители — годовую подписку на «VK Музыку».





Присоединиться к сообществу «Давай бросать» можно в VK и «Телеграме». Там также можно найти истории тех, кто уже отказался от курения, полезные советы и практики по отказу от зависимости, а главное — поддержку желающих стать свободными от пагубной зависимости.