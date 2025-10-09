Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поделился успешным опытом развития креативных индустрий на международной конференции по креативной экономике RICS в Санкт-Петербурге. На бизнес-завтраке «Креативный капитал: инфраструктура и контент» глава региона подробно рассказал о ключевых достижениях Южного Урала в этой сфере, сообщает пресс-служба главы региона.
Особое внимание участников мероприятия привлекли масштабные инфраструктурные проекты региона. Среди них — центр креативных индустрий SVOBODA2 в Челябинске. Он получил статус федерального кластера и объединил 133 резидента, создав почти 1300 рабочих мест в таких направлениях, как IT, дизайн, мода, медиа и реклама.
Не менее значимым проектом стал городской курорт «Притяжение» в Магнитогорске. Там открылся современный семейный развлекательный центр площадью 10 000 квадратных метров с пространствами для творческого бизнеса.
Губернатор отдельно отметил важность образовательной составляющей, рассказав о новой Школе креативных индустрий «Легко». Это образовательное пространство, созданное на базе Детской художественной школы искусств имени Н. А. Аристова в рамках федерального проекта «Придумано в России». Оно предлагает подросткам от 12 до 18 лет обучение по пяти перспективным направлениям: саунд-дизайн, фото- и видеопроизводство, анимация, интерактивные цифровые технологии VR и AR, а также «неклассический театр».
«Креативные площадки нам необходимы, поэтому мы активно работаем над развитием действующих и созданием новых пространств. Таких, как Школа креативных индустрий. В ней сделан фокус на аудиовизуальных направлениях: звук, видео, VR, дополненная реальность. Это место, где талантливые ребята получают доступ к самым актуальным технологиям и практикам. Такие новые площадки действительно заполняются и становятся точками притяжения для городского креативного сообщества», — сказал Алексей Текслер.
Челябинская область демонстрирует комплексный подход к поддержке креативного сектора. Она стала одним из первых регионов страны, где приняли специализированный закон о развитии креативных индустрий.
Поддержка осуществляется через созданное Агентство развития креативных индустрий Челябинской области (АНО «КИЧО»), которое оказывает консультационные услуги и помогает в продвижении проектов. С 2026 года для представителей творческого бизнеса, работающих на упрощенной системе налогообложения, вводятся налоговые льготы.
Дополнительным стимулом для развития отрасли стало формирование областной кинокомиссии, призванной привлекать в регион кинопроизводство. Проект стратегии развития креативных индустрий до 2030 года уже успешно прошел защиту перед экспертным советом Агентства стратегических инициатив. Кроме того, в Челябинской области появился региональный стандарт развития креативных индустрий.