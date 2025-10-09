Южный Урал попал в число лидеров по системной поддержке творческого бизнеса

Алексей Текслер представил опыт Челябинской области по развитию креативных индустрий на международной конференции

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поделился успешным опытом развития креативных индустрий на международной конференции по креативной экономике RICS в Санкт-Петербурге. На бизнес-завтраке «Креативный капитал: инфраструктура и контент» глава региона подробно рассказал о ключевых достижениях Южного Урала в этой сфере, сообщает пресс-служба главы региона.

Особое внимание участников мероприятия привлекли масштабные инфраструктурные проекты региона. Среди них — центр креативных индустрий SVOBODA2 в Челябинске. Он получил статус федерального кластера и объединил 133 резидента, создав почти 1300 рабочих мест в таких направлениях, как IT, дизайн, мода, медиа и реклама.

Не менее значимым проектом стал городской курорт «Притяжение» в Магнитогорске. Там открылся современный семейный развлекательный центр площадью 10 000 квадратных метров с пространствами для творческого бизнеса.

Губернатор отдельно отметил важность образовательной составляющей, рассказав о новой Школе креативных индустрий «Легко». Это образовательное пространство, созданное на базе Детской художественной школы искусств имени Н. А. Аристова в рамках федерального проекта «Придумано в России». Оно предлагает подросткам от 12 до 18 лет обучение по пяти перспективным направлениям: саунд-дизайн, фото- и видеопроизводство, анимация, интерактивные цифровые технологии VR и AR, а также «неклассический театр».

«Креативные площадки нам необходимы, поэтому мы активно работаем над развитием действующих и созданием новых пространств. Таких, как Школа креативных индустрий. В ней сделан фокус на аудиовизуальных направлениях: звук, видео, VR, дополненная реальность. Это место, где талантливые ребята получают доступ к самым актуальным технологиям и практикам. Такие новые площадки действительно заполняются и становятся точками притяжения для городского креативного сообщества», — сказал Алексей Текслер.

Челябинская область демонстрирует комплексный подход к поддержке креативного сектора. Она стала одним из первых регионов страны, где приняли специализированный закон о развитии креативных индустрий.

Поддержка осуществляется через созданное Агентство развития креативных индустрий Челябинской области (АНО «КИЧО»), которое оказывает консультационные услуги и помогает в продвижении проектов. С 2026 года для представителей творческого бизнеса, работающих на упрощенной системе налогообложения, вводятся налоговые льготы.

Дополнительным стимулом для развития отрасли стало формирование областной кинокомиссии, призванной привлекать в регион кинопроизводство. Проект стратегии развития креативных индустрий до 2030 года уже успешно прошел защиту перед экспертным советом Агентства стратегических инициатив. Кроме того, в Челябинской области появился региональный стандарт развития креативных индустрий.