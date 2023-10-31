Южный Урал получит 14 млн рублей на раннее выявление диабета

Деньги направят в больницы восьми муниципалитетов

Челябинская область включена в список регионов, которые получат федеральные средства на оснащение сельских больниц оборудованием для диагностики сахарного диабета. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Минздрава области.

Южный Урал получит на раннюю диагностику диабета 14 млн рублей.

«На эти деньги мы планируем закупить анализаторы для определения гликозилированного гемоглобина. Лабораторное оборудование позволит не только выявлять заболевание, но еще и контролировать состояние здоровья людей с сахарным диабетом», — говорит заместитель министра здравоохранения Челябинской области Наталья Шеломова.

Технику получат восемь учреждений: областная больница Троицка, районные больницы Катав-Ивановска, Чебаркуля, Карталов, села Долгодеревенского, Еткуля, а также городские больницы Кыштыма и Верхнего Уфалея.

Между тем эндокринологи констатируют тревожный факт: сахарный диабет первого типа теперь все чаще встречается у детей. Только в Челябинске каждый год выявляют по 65—80 заболевших. Почему от «возрастного» недуга страдают дети и как помочь маленьким пациентам, рассказали челябинские эксперты.

