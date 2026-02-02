Южный Урал перенимает опыт других регионов для развития территорий

Им обменялись в рамках мероприятий III Всероссийского муниципального форума

Челябинская область приняла участие в Региональных днях II Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России», которые прошли в Уфе. На стратегической площадке регион представлял глава Аргаяшского муниципального округа Игорь Ишимов. В мероприятии приняли участие около 500 представителей муниципалитетов из разных уголков России, представители власти, эксперты, предприниматели и общественники.

В рамках мероприятия участники обсудили способы развития муниципалитетов.

«Здесь и сейчас формируется практическая повестка для муниципалитетов на годы вперед. Тема поиска новых драйверов — это наш сегодняшний вызов и возможность. Для меня, как для главы территории, крайне важно понимать федеральные тренды и находить в них точки приложения сил для Аргаяшского округа. Особый интерес вызывает секция о межмуниципальном партнерстве. В современных условиях объединение ресурсов и компетенций с соседями — не опция, а необходимость для прорывных проектов в инфраструктуре, туризме или экономике», — отметил глава Аргаяшского муниципального округа Игорь Ишимов.

В ходе мастер-лекции «Экономика будущего: роль местного самоуправления в национальном развитии» эксперты обсудили децентрализацию экономической активности и интеграцию муниципальных инициатив в федеральные программы.

«Муниципальный уровень — это ключевая точка роста национальной экономики. Именно здесь зарождается и развивается реальная инициатива, формируются условия для малого и среднего бизнеса, создаются рабочие места и улучшается качество жизни граждан», — отметила сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева.

В базе ВАРМСУ уже собрано около 5 тысяч успешных практик, которые используют муниципалитеты в сферах экономики и финансов. Все, чем делились участники форума, будет рассмотрено и, при возможности, реализовано в муниципалитетах Челябинской области.