Южный Урал 22 января ожидает арктический холод, снегопад и метель

Ночью и утром 22 января столбик термометра опустится до −28°

На Южный Урал надвигается холодная арктическая воздушная масса. Она принесет значительное понижение температуры воздуха, сообщает Челябинский ЦГМС. Кроме того, ожидаются метели, на дорогах снежные заносы, гололедица.

В тылу Северного циклона температура опустится ниже климатической нормы на 2—4 градуса. Ситуацию усугубят снегопады, усиление ветра и метели, что сделает низкие температуры еще более ощутимыми.

Ночью в Челябинской области ожидается облачность с прояснениями. В большинстве районов выпадет небольшой, местами умеренный снег. Днем прогнозируется переменная облачность и местами небольшой снег. В отдельных районах возможны метели, на дорогах образуются снежные заносы и гололедица от наката. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 8—13 метров в секунду, местами порывы до 15—20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит −19...−24°, при прояснении до −28°, днем −15...−20°.

В Челябинске ночью также вероятна облачность с прояснениями и небольшой снег. Днем ожидается переменная облачность, небольшой снег и метель. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 8—13, днем порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит −22...−24°, днем −15...−17°.

Жителям региона рекомендуется учитывать дорожную ситуацию при неблагоприятных погодных условиях.