Южный Урал за год нарастил выпуск тепличных овощей на 20%

Основной прирост дают огурцы

За восемь месяцев 2025 года тепличные комплексы Челябинской области произвели 27 тысяч тонн овощей — на 20,7% больше, чем годом ранее. Основной прирост дали огурцы. Регион лидирует в УрФО и поднялся в общероссийском рейтинге с 15-го на 11-е место, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

Площадь теплиц в Челябинской области составляет 56,9 гектара. Ключевые производители — «Чурилово» (Челябинск) и «Агропарк Урал» (Усть-Катав) группы «РОСТ».

Урожай растет благодаря модернизации, биозащите и оптимизации площадей под огурцы и томаты. Для поддержки технологий досвечивания из федерального и областного бюджетов направлено 38,3 миллиона рублей.

С начала года в регионе произведено 28,5 тысячи тонн огурцов и томатов. На конец сентября 2024 года производство составляло 23,2 тысячи тонн.