Южный Урал на военной выставке в Подмосковье показал первую скорую на грузовом шасси

Медики могут оказывать помощь прямо во время движения машины

В конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Московской области стартовал Международный военно-технический форум «Армия-2024». Предприятия Челябинской области показали выпускаемую на Южном Урале продукцию. В их числе первый в России реанимобиль на грузовом шасси, комплекс для восстановления функций кистей рук и ног, транспорт, предназначенный для работы на Крайнем Севере и многое другое, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Челябинскую область представляют 19 предприятий: «Завод СпецАгрегат» и ЗСТ «ГИРД», НПП «Резонанс», Златоустовский часовой завод, НПП «Андроидная техника», «Челябкрансервис» и другие.

Скорую на шасси Урал Next 4320 показал официальный партнер Автомобильного завода «Урал» — завод «Гирд». Машина оснащена по классу «С». Оказывать медпомощь в ней можно прямо во время движения.

«Андроидная техника» из Магнитогорска представила роботизированный комплекс «Ортез», благодаря которому пациенты могут восстанавливать функции кистей рук и ног, а также показала различные электродвигатели.

Автомобильный завод «Урал» представил технику для работы в районах Крайнего Севера. Посетители могут увидеть Арктический автопоезд с транспортируемым функциональным модулем.

Компания «УралПожЗащита» презентовала две новые пожарные автоцистерны 3,0-40 с колесной формулой 4×4 на базе нового шасси «Урал-80». Производитель аэродромной и коммунальной техники «Завод СпецАгрегат» представил макет высокопроизводительного фрезерно-роторного двухмоторного снегоочистителя на базе «Урал 6370К». За час он может очистить пять тысяч тонн снега.

Предприятие «Челябкрансервис» привезло на выставку макет грузоподъемного крана на железнодорожном ходу ФМ-150 грузоподъемностью до 200 тонн. Его можно использовать при ликвидации последствий сходов подвижного состава и других работ.

«Челябинская область широко представлена на форуме — многие наши машиностроительные и инновационные предприятия, ориентированные на производство военной продукции, работают на выполнение гособоронзаказа», — сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Выставка проходит с 12 по 14 августа в закрытом формате.