Южный Урал атакуют шквалистый ветер и заморозки в майские праздники

Порывы ветра ожидаются 9 мая, а ночные похолодания — 12‑го

Синоптики объявили штормовое предупреждение на территории Челябинской области с 8 по 9 мая и с 11‑го по 12‑е. Причиной стал прогноз о сильном ветре и высокой пожарной опасности в течение ближайших суток и ночных похолоданиях ближе к концу длинных выходных. Текст сообщения опубликован на сайте челябинского Гидрометеоцентра.

«8—9 мая в северной половине Челябинской области местами ожидается высокая пожарная опасность — 4‑й класс горимости леса по региональной шкале. При прохождении атмосферного фронта и выпадении осадков показатель горимости понизится до 1‑го класса»,— говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки северо-западный ветер может разогнаться до 17—22 метров в секунду из-за прохождения через Урал активного каспийского циклона. Такой ветер считается штормовым, он срывает кровли, ломает сучья деревьев и приносит повреждения построек. Температура воздуха при этом сохранится высокой: в большинстве районов будет +20...+25 градусов, лишь в горах станет чуть прохладнее — до +14...+19. Пройдут кратковременные дожди.

С 10 мая на регион начнет влиять арктическая воздушная масса: температура воздуха в дневные часы упадет до +11...+18 градусов, а ночью возможны заморозки до −5. Осадки прекратятся. Ожидается, что сухой и прохладной погода сохранится до 12 мая.