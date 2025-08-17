Южный Урал 18 августа ждет 23-градусный перепад температур

Ветер сменит направление с северного на юго-западное

В понедельник, 18 августа, в Челябинской области ночью местами похолодает до +4 градусов, днем воздух прогреется до +27. Дожди сохраняются, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в ночь на понедельник температура снизится до +12 градусов, днем поднимется до +21...+23 градусов. Кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-западный, 4—9 метров в секунду.

В горных районах области, а также в низинах предстоящей ночью похолодает до +4 градусов. На остальной территории — от +8 до +13. Днем воздух прогреется до +19...+24 градусов. На крайнем юге температура может подняться до +27. Преимущественно облачно, в большинстве районов кратковременные дожди. Локально грозы. Ветер юго-западного направления, от 3 до 8 метров в секунду. Местами порывы до 14 метров в секунду.