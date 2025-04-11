Южный циклон усилит снегопады на севере Челябинской области 11 апреля

Местами пройдет дождь со снегом

Сегодня, 11 апреля, в Челябинской области местами продолжит бушевать непогода. Северные районы засыплет снегом, на остальной территории ожидаются смешанные осадки. Порывистый ветер сохранится, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске будет от +4 до +6°C. Осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный с переходом на северный, около 4 метров в секунду.

Градусники в Магнитогорске покажут около +2°C. В течение дня интенсивность и характер осадков будут меняться. Ветер северного направления, 5 метров в секунду.

Миасцам достанутся пасмурная погода, небольшой снег и слабый плюс. Ветер северный, до 3 метров в секунду.

В Златоусте и Трехгорном — под копирку.

Температура в Аше поднимется до +6°C. Пасмурно, обойдется без осадков. Ветер северо-восточного направления, около 4 метров в секунду.

Столбики термометров в Бакале зафиксируются на −1°C. Небольшой снег покинет город во второй половине дня. Ветер северный, слабый.

Жители Троицка станут свидетелями борьбы сезонов: умеренный дождь сменится снегопадом ближе к вечеру. Столбики термометров достигнут +3°C. Ветер северного направления, около 6 метров в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от +4 до +9°C, в горах температура опустится до небольшого минуса. Облачно с прояснениями, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах сильные. Гололед. Ветер юго-западный с переходом на северный, от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.