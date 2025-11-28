Южные потоки принесут на север Челябинской области снег 28 ноября

Сильного ветра не ожидается

В пятницу, 28 ноября, на территории Челябинской области будут преобладать слабоплюсовые температуры. Слабые осадки в виде снега ожидаются лишь на севере региона, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске будет около 0°C. Синоптики обещают переменную облачность и южный ветер около 4 метров в секунду.

В Магнитогорске облаков ожидается чуть больше, а ветер будет слабым. 0...−1°C.

В Златоусте утром пройдет небольшой снег. В температурном плане без изменений — те же 0...−1°C.

В Сатке воздух прогреется до +3°C. Утром возможен дождь со снегом. Ветер южный, до 3 метров в секунду.

В Аше сегодня хмуро и до +4°C.

В Нязепетровске утром пройдет небольшой снег, а ближе к вечеру начнется дождь со снегом. Максимум +2°C и южный ветер до 4 метров в секунду.

В Верхнем Уфалее осадки ожидаются на протяжении всего дня. Столбики термометров покажут −1...+1°C.

В Троицке будет около 0°C и преимущественно пасмурно.

В целом по области синоптики обещают −1...+4°C и слабый южный ветер с усилениями до 11 метров в секунду.